На вул. Мечнікова утворилося провалля

Сьогодні на вул. Мечнікова виникло провалля. Тут же стався і прорив поліетиленової труби, яку проклали у 2007 році.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, причини виникнення провалля вивчатиме спеціальна комісія. А під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий заяив, що ліквідовувати наслідки коштом міста не будуть

«Люди зараз працюють, проблему дослідять. Не бачу проблем: якщо щось порушено з боку проектантів — вони це за свої кошти будуть робити. Комісія працює, думаю, на понеділок будемо мати більше інформації. Усе поправимо.

Коли комісія закінчить свою роботу, тоді можна буде чітко встановити причину – чи це помилки підрядника, який це виконував, чи це помилка проектанта, який це прораховував, чи може якась інша ситуація. Зараз завдання – все відновити до нормального стану. Це все буде робитись за кошти тих, хто призвів до такого, ми не будемо на це виділяти жодних додаткових бюджетних коштів”, – сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.

Нагадаємо, вул. Мечнікова ремонтували у 2016-2017 роках. Роботи обійшлися у майже 90 млн грн.