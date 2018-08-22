На Стрийщині придбали квартиру двом дітям-сиротам

Загалом на купівлю квартири витратили 831 440 гривень, з них 694 200 гривень – субвенція з державного бюджету, 137 240 гривень – кошти, виділені з районного бюджету.

Житло придбали в межах Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877.