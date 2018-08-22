На стіні храму на Сихові вперше покажуть 3D-мапінг

Спеціально до Дня незалежності України вперше на стіні Храму Різдва Пресвятої Богородиці відбуватиметься мистецьке дійство – 3D-мапінг «Обличчя Незалежності». Про це повідомляє Сихів Медіа.

За словами директорки Культурно-освітнього центру ім. Довженка, який є одним з організаторів дійства, це буде масштабний проект, до якого долучилося багато людей. Марта Іванишин зазначила, що настоятель храму о. Орест Федина радо пішов на співпрацю.

«Відеомапінг створюють два відеохудожники, музикант і композитор із Сімферополя Усеїн Бекіров. Музичний супровід писали у стислі строки. Тож ми дуже вдячні Усеїну Бекірову за працю. Для нас дуже важливо і символічно, що саме він написав музику», – розповіла Марта Іванишин.

Директорка кіноцентру додала, що в мистецькій події відображатимуться обличчя тих, хто творив, творить і будує Україну, працює для неї. Це будуть і постаті з давніх років, і наші сучасники.

Організатори очікують на велику кількість людей. Саме тому намагалися обрати таку локацію для мапінгу, яка добре проглядалася б і з інших місць, а не тільки з майдану Павла ІІ. Тож охочі можуть подивитися мапінг з площі Довженка.

Початок мистецької події запланований на 25 серпня 22:00. Триватиме дійство орієнтовно до 23:00.