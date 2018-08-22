Маловідома Львівщина: мандрівка на один день

Залишилось декілька днів до кінця літа і це якраз гарна нагода, щоб трішки помандрувати. Пропонуємо відвідати не попові і не дуже «розкручені», але, беззаперечно цікаві пам’ятки Самбірського та Старосамбірського районів.

Санктуарій Рудківської Божої Матері у Рудках

Найбільший скарб храму – чудотворна ікона Матері Божої, інформація про дива якої сягає ще 1620-х років. У 1728 році тут будують храм. Ікону Матері Божої прикрашає корона. Коронація відбулася у 1921 році. Тоді вшанувати ікону зібралося майже 25 тис людей. У 1990-х роках ікону викрали. 1995 року була створена копія Рудківської Матері Божої. Саме вона і перебуває нині в храмі.

Якщо будете там, варто згадати і про Александра Фредро – відомого письменника та дідуся митрополита Андрея Шептицького. Саме у підземеллі цього храму розташована могила, а на подвір’ї церкви – музей.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Самборі

На початку XVIII ст. тут стояла невеличка дерев’яна церква. Сучасний мурований храм збудували 1738 року, поруч із старою дерев’яною церквою.

Найголовніша ікона церкви Різдва Богородиці — чудотворна ікона Самбірської Божої Матері. Цікавий храм ще тим, що саме тут зберігаються мощі св. Валентина, привезені 1759 року. Щороку 14 лютого у храмі справжній ажіотаж.

Вітрова електростанція

Одна з найновіших цікавинок Старосамбірщини – вітрова електростанція, запущена минулого року. Тут працює десять турбін. Вітряки виробляють 80 млн кВт⋅год в рік. Цього достатньо, щоб забезпечити повністю Старосамбірський, Турківський і частину Самбірського районів.

Вітряки крутяться не завжди. Вони запускаються при швидкості вітру 3 м/с і зупиняються при 25 м/с. Сприятлива швидкість вітру – 10-12 м/с.

Головний енергетик вітроелектростанції Роман Волощак розповідає, що під час будівництва найскладнішим є не монтаж турбіни, а підготовка доріг і площадок для кожного окремого вітряка (діаметр 24 метри). Вартість однієї турбіни – 4 млн євро. Щоб окупити себе вітряки повинні працювати 15-17 років.

Лаврівський Святоонуфріївський монастир

Одним із беззаперечних фаворитів серед пам’яток Старосамбірщини є Лаврівський монастир – місце останнього служіння та, імовірно, поховання князя Лева Даниловича (XIII ст.)

У монастирі є і мощі святого Онуфрія Костельника.

Зараз тут перебуває шестеро монахів. Влітку вони організовують табори для дітей. Також діє іконописна школа.

Старосамбірський єврейський цвинтар

Якщо будете в Старому Самборі, не оминіть увагою і єврейський цвинтар, який є одним з найстаріших в Україні. Він виник ще всередині XVI століття та проіснував до середини ХХ ст.

Цвинтар відреставрували в 1998 – 2001 роках за ініціативи уродженця Старого Самбора американця Джейка Гардера. Було відновлено близько 900 надгробків. Вік деяких – 200-300 років.

Костел архистратига Михаїла у містечку Стара Сіль

Костел архистратига Михаїла збудований в 1660 році на місці давнішого храму. Був реставрований в повоєнні роки в стилі необароко. В радянські часи його використовували як комору для зберігання мінеральних добрив, що сильно зруйнувало храм. Лише на початку цього століття костел передано невеликій місцевій громаді вірян, на кошти яких його покрили новим дахом.