Львівські лісники візьмуть участь у Всеукраїнських змаганнях

30 серпня на базі державного підприємства «Тетерівське лісове господарство» відбудеться 21-й Всеукраїнський конкурс-змагання вальників лісу та 10-й Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «Кращий оператор гідроманіпулятора-2018».

У цьому році в змаганнях вальників лісу візьмуть участь 27 команд, серед яких і команда Львівщини. Нашу команду представлятимуть переможці обласних змагань, працівник ДП «Радехівське ЛМГ» Кухта Володимир Романович та працівник ДП «Сколівське ЛГ » Рибак Василь Васильович.

У конкурсі професійної майстерності операторів гідроманіпулятора, який відбуватиметься паралельно, візьмуть участь 12 осіб.

Вальники змагатимуться у п’яти конкурсних змаганнях: заміні пилкового ланцюга бензопили, комбінованому і точному розпилюванні колод, обрізуванні гілок та звалюванні дерев.

У лісових насадженнях держлісгоспів щоденно виконують роботу понад 20 тисяч лісорубів. Окрім того, такі ж роботи виконуються в аграрних, військових, лісопаркових та приватних господарствах. Таким чином, чисельність людей із лісозаготівельним інструментом в Україні сягає близько 40 тисяч чоловік. Лісозаготівельні роботи – це одна із категорій надзвичайно травмонебезпечних робіт, за рівнем травмонебезпечності вона знаходиться на одному рівні з роботами у вугільній промисловості. Гірка статистика свідчить: кожен мільйон кубометрів заготівлі деревини забирає одне людське життя.

Робота вальника лісу не лише вкрай небезпечна, а й надзвичайно відповідальна. Адже від його майстерності залежить результат майже столітньої праці лісівників, які дбайливо з року в рік вирощували ліс, аби насадження були високоякісними. Майстерність роботи вальника дозволяє отримати із вирощеної деревини максимальний економічний ефект. Висока професійна майстерність, вміння передбачити результат, враховувати особливості кліматичних та погодних умов, сезонність – це фактори, які повинні враховувати у своїй роботі вальники лісу.