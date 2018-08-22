Дізнатися, чи вам призначено субсидії, можна онлайн

Щоб дізнатися, призначено чи не призначено вам субсидію, тепер не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. З липня 2018 року розмір своєї субсидії можна дізнатися онлайн – на сайті subsidii.ioc.gov.ua.

Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій За адресою subsidii.ioc.gov.ua українці мають змогу ввести свою поштову адресу й дізнатися, чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний і неопалювальний сезони.