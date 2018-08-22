Діти учасників АТО відвідають пластунський табір у Карпатах

40 хлопців і дівчат віком 11-13 років з різних куточків всієї України зберуться в мальовничих Карпатах, щоб стати «режисерами» і створити за кілька днів власний мультфільм. Однотижневий табір відбудеться серед гір у селі Гребенів. За легендою цьогорічного табору, дітки поринуть у казкову атмосферу мультиплікації, де зустрічатимуть своїх улюблених героїв та вчитимуться розрізняти добро і зло. Щодня вони знайомитимуться з новим героєм і матимуть різноманітні спортивні, мистецькі й інтелектуальні активітети.

Перебування в таборі для дітей є безкоштовним завдяки н спонсорам, більшість з яких незмінно фінансово чи своєю продукцією сприяють проведенню таборів. Значну фінансову допомогу було отримано завдяки Дитячій школі CAOUSOU (КАУЗУ) міста Тулуза. Щороку діти школи організовують гуманітарний похід, де за кожен пройдений кілометр отримують гроші від рідних, знайомих, місцевих компаній і комерсантів. Частину зібраних у такий спосіб коштів виділили на табір. Ідея проекту – допомога дітей дітям. Також підтримку надала благодійна організація Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе.