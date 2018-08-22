«Бош Авто Сервіс»: якісно, зручно, доступно

Мережа «Бош Авто Сервіс» почала розвиватися в 1921 році. У найкоротші терміни Bosch Car Service стала всесвітньо відомим символом першокласного і доступного обслуговування легкових транспортних засобів

Усі станції мережі якісно і швидко виконують непросту, нерідко неординарну роботу, завдяки чому заслужили довіру клієнтів в 150 країнах. Знайти найближчу СТО в Україні і записатися на сервісне обслуговування можна на офіційному сайті компанії www.boschcarservice.com/ua/ru.

Обслуговування? Тільки найкраще!

За майже столітню історію Bosch Car Service стала найбільшою на планеті мережею мультибрендових автомобільних станцій техобслуговування. Сьогодні більш 165000 сертифікованих СТО щодня приймають клієнтів по всьому світу. В Україні працюють понад 100 станцій мережі.

Автомайстерні популярні як в мегаполісах, так і в районних центрах, чисельність населення яких налічує кілька десятків мешканців. Крім того, закордонні туристи, які подорожують Україною автами, у разі потреби, мають можливість звернутися в СТО та отримати найвищу якість обслуговування. Адреси та контактні дані всіх станцій є на сайті компанії.

Профільні експерти, власники машин, які користуються послугами СТО, стверджують: «Бош Авто Сервіс» – незаперечний лідер в сфері обслуговування автомобілів. Про це свідчать і перемоги у всеукраїнських конкурсах. Зокрема, один з філіалів мережі носить гордий титул «Краща СТО 2016».

Нездоланних проблем не існує

Вирішивши звернутися до фахівців мережі «Бош Авто Сервіс», вам не потрібно переживати, візьмуть вони ваш автомобіль, чи ні. Всі станції готові обслуговувати машину будь-якого бренду та моделі. Рік випуску залізного коня також не має жодного значення. Хоча автопарк нашої країни дуже різноманітний, майстри-діагности і механіки відмінно розбираються у всіх транспортних засобах.

Якщо ж виявиться, що машина зовсім нетипова чи антикварна і співробітник СТО не володіє певними знаннями для вирішення проблеми, він скористається електронною базою даних. Вона налічує інструкції з ремонту, технічні карти на всі серійні авто. Найскладніші питання вирішують за допомогою фахівців колл-центру, що мають доступ до всесвітньої бази даних.

Перед відвідуванням СТО вам не потрібно об’їжджати кілька автомагазинів або листати інтернет-сайти в пошуках необхідних запчастин. До послуг клієнтів «Бош Авто Сервіс» – оригінальні витратні матеріали та комплектуючі власного виробництва. Значним асортиментом постійно наявних деталей може похвалитися кожна станція. Якщо потрібної запчастини не виявиться, її замовлять і доставлять в найкоротші терміни з регіонального складу.

«Бош Авто Сервіс» приділяє особливу увагу кваліфікаційному рівню працівників СТО. Співробітники станцій регулярно вдосконалюють свої знання та вміння з допомогою спеціальних комп’ютерних програм і курсів. Працюючий на СТО Bosch Car Service персонал готують і екзаменують кілька навчальних центрів в Києві, Одесі, Харкові.