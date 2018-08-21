У перші тижні навчального першачки можуть сидіти за старими партами

У школах, які не встигнуть придбати нові меблі до 1 вересня, тимчасово користуватимуться тими, що є.

Про це «Львівській газеті» розповіла головна освітянка області Любомира Мандзій.

«Зараз на Львівщині всі школи забезпечені партами. Тому певний час, для початку, вони можуть бути і двомісними. А потім діти пересядуть за одномісні парти», – пояснила Мандзій.

Вона також розповіла, що минулого року, коли апробували у пілотних школах державний стандарт початкової освіти, одномісних парт не було взагалі.

«Не думаю, що ми можемо говорити про крах або невпровадження елементів Нової української школи, якщо у класах будуть двомісні парти», – додала чиновниця.

І додала, що скерування з бюджету для НУШ 1 млрд грн – перший величезний транш в освіту за багато років. Тому, ймовірно, виробники також не впоралися із такою кількістю замовлень.

Додамо, що раніше небайдужі батьки повідомили, що у місті Стрий у школі №10 тендер на закупівлю парт не відбувся. Причина у тому, що на запит не зголосився жоден постачальник.

Тим часом Любомира Мандзій наголосила, що ця школа вже уклала угоду і очікує поставки меблів до 30 серпня.

Концепція НУШ передбачає навчання школярів за одномісними партами, в яких регулюється висота і які можна буде використовувати для групової роботи.

Нагадаємо, батьки першокласників однієї із львівських шкіл заявили, що дирекція закладу вимагала у них гроші. Йшлось про НВК «Школа-ліцей «Європейський», що на вулиці Кульпарківській, 99. Батько оприлюднив фото зі списком, що потрібно було купити. Згодом керівництво школи та управління освіти ЛМР пояснили, що це була виключно ініціатива батьків, а дирекція і вчителі нічого не знали про збір грошей.