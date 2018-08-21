У Львові затримали поліцейського, який «дахував» вуличних злодіїв

Правоохоронець брав «данину» із ромів, що займалися грабежами на вокзалі

Учора, 20 серпня, працівники прокуратури Львівської області спільно із працівниками Львівського управління ДВБ НП України затримали при отриманні хабара – 550 євро, 50 доларів і 5 тис грн – оперуповноваженого одного з відділів Нацполіції Львова.

Як повідомляє Прокуратура Львівської області, правоохоронець неодноразово вимагав та отримував незаконну винагороду від осіб ромської національності за те, щоб ті спокійно займалися крадіжками на території залізничного вокзалу Львова.

Також правоохоронці затримали і ромів-грабіжників.

Поліцейському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), а особам ромської національності за ч.2 ст.185 (крадіжка), ч.1 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

У провадженні проводяться невідкладні слідчі дії направлені на здобуття та закріплення доказів у встановленому законом порядку.

Досудове розслідування проводить прокуратура області.