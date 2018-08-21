У Львові дискутуватимуть про роль інституту сім’ї

Релігійні, громадські діячі та представники влади Львівщини з’їдуться на перший Львівський обласний форум «Українська сім'я: виклики і завдання»

13 вересня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться перший Львівський обласний форум «Українська сім’я: виклики і завдання”.

У Форумі візьмуть участь науковці, освітяни, представники громадських і релігійних організацій, Львівської обласної на районних адміністрацій, просімейні активісти й волонтери. Завданням заходу є об’єднання зусиль представників органів влади, громадських та релігійних організацій, закладів освіти та медицини для утвердження сімейних цінностей та спільна участь у формуванні державної сімейної політики регіону.

Програма заходу передбачає доповіді провідних спеціалістів та дискусії в тематичних секціях. Основні теми дискусій: законодавчі ініціативи стосовно сімейної політики, виклики та завдання сучасної молоді, жіноче лідерство в контексті розвитку інституту сім’ї, сексуальна освіта в школах, потенціал релігійних організацій у розбудові інституту сім’ї, досвід громадських організацій підтримки сімей в умовах військового конфлікту, зокрема, сімей переселенців зі Сходу та Криму, гендерна ідеологія та інше.

Форум ініціювала громадська організація «Платформа розвитку стосунків» за підтримки департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, його організовують у співпраці з Українським католицьким університетом, Комісією УГКЦ у справах родини, Львівською Архідієцезією Римсько-Католицької Церкви, представниками протестантських, мусульманських та єврейських спільнот, міських та обласних громадських організацій.

Реєстрація для участі: goo.gl/9shcuU

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