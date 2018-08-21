У Львові через російське консульство активісти намагалися передати листи Олегу Сенцову (фото)

Активісти принесли до консульства Російської Федерації у Львові близько сотні листів-підтримки ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. «Листи приходили переважно електронною поштою, відповідно, їх треба усі роздрукувати, вони зараз будуть передаватися. Вони усі ж мусять бути російською мовою, тому що цензор в колонії Лабитнангі мусить це прочитати російською, а якщо якимись іншими мовами, то їх одразу повертають», – зазначив учасник акції, письменник Остап Сливинський.

Активісти прийшли з плакатами «Свободу Сенцову», та «88» – саме стільки українських полів’язнів незаконно утримують у Росії. Через гучномовці учасники акції зачитали частину листів, адресованих політв’язню: «Дорогий Олег! Дякую Вам за вашу незламність та бажання приносити зміни у життя окремих людей та суспільства загалом. Вірю у зміни на краще і що скоро зустріну вас разом з іншими (українськими – ред) політв’язнями в Україні. Всі наші співвітчизники, всі біженці та переселенці, всі хто вимушений був залишити свій дім – повернуться до своєї домівки. Жоден режим не є вічним. Особливо такий кривавий та людиненависний. Чекаємо Вашого швидкого та безпеченого повернення додому».

Охоронці російського консульства промови активістів слухали незворушно, передати листи відмовилися, мовляв, про це не було попередньої домовленості. Відтак листи зі Львова режисерові Олегові Сенцову активісти передаватимуть через міжнародний пен-клуб. Додамо, на підтримку ув’язненого українського режисера подібні акції відбуваються по світу – люди несуть листи Олегові Сенцову просто у російські консульства.

Фото: Марічка Курило