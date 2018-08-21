У День Прапора Львівську ОДА прикрасять синьо-жовтими стягами

У четвер, 23 серпня, з нагоди Дня Прапора України будівлю Львівської облдержадмністрації прикрасять синьо-жовтими стягами довжиною 11 метрів, – повідомляє прес-служба ЛОДА.

“Запрошуємо мешканців області 23 серпня о 8:30 прийти до будівлі адміністрації, бо вже о 9 годині ми урочисто підніматимемо прапор. Це відбуватиметься уніфіковано на всій території України. Прапор підніматиме наша чемпіонка Христина Погранична”, – зазначила т.в.о. директора внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Також діти даруватимуть військовим листівки, розмальовані власноруч.

Об 11:30 відбудеться віче біля Меморіалу УГА. Об 11:50 год – покладання квітів та запалення лампадок до могил загиблих Героїв АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. Опісля – покладання квітів та запалення лампадок на могилах героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища.

Львівська обласна державна адміністрація запрошує мешканців Львівщини та гостей стати частиною грандіозного святкування Дня Державного Прапора.