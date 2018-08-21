У День незалежності всі охочі зможуть переглянути фільм «Кіборги» в центрі Львова

Показ фільму про оборону Донецького аеропорту відбудеться в парку «На валах»

Початок перегляду – о 21:30.

«Запрошуємо прийти і переглянути легендарну кінострічку режисера Ахтема Сеїтаблаєва про українських захисників. Нам важливо знати свою історію, залучати молодь, щоб наші діти вчились на прикладах новітніх героїв захищати свою землю та своїх близьких», – зазначила т.в.о. директора департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА Ольга Березюк.

Нагадаємо, в День незалежності в усіх храмах області упродовж дня проводитимуть молебні «За Україну».

Окрім того, у Львові 24 серпня о 12:00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тараса Шевченка та урочиста мистецька частина «Ми різні, ми єдині»

О 19:30 на площі біля будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької стартує вечірній проект «Україна. Історія сили і перемог».

Також упродовж дня діятиме етноалея «Унікальна Львівщина». Кожен охочий зможе взяти участь у різноманітних майстер-класах, конкурсах, презентаціях музичних інструментів тощо.

Докладну програму святкування Дня незалежності у Львові читайте тут: День незалежності у Львові. Програма