Свідки смертельної ДТП із авто Димінського відповідатимуть за неправдиві свідчення

Слідчі завершили досудове розслідування у справі чотирьох учасників ДТП, яка сталась минулого року біля села Ямельня, Яворівського району.

Про це повідомив Голова Нацполіції Сергій Князєв

«Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду – щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи – розслідування закінчується, справу буде скеровано до суду – також за неправдиві покази», – зазначив очільник Нацполіції.

За його словами кримінальне провадження за ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України – за фактом завідомо неправдивого показання свідка під час провадження досудового розслідування, поєднаного зі штучним створенням доказів захисту було виділено ще у червні.

П’ятого учасника аварії, котрий і є винуватцем ДТП, оголошений у розшук та перебуває за межами держави.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району, близько 15:10. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси у село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони. Видання ZAXID.NET, посилаючись на очевидців події, стверджувало, що Димінський був на місці ДТП й одразу після аваріїзакрився у позашляховику охорони. Проте вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати».