Релігійна громада мусульман Львова запрошує на святкування Курбан Байрам (програма)

У четвер, 23 серпня, у Центральному Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького відбудеться загальноміське святкування Курбан Байран у Львові.

Як повідомляє Релігійна громада мусульман Львова, святкові заходи розпочнуться о 16:00 і триватимуть до 20:00.

Довідка:

Курбан Байран – свято жертвопринесення, одне з головних свят мусульман. Свято починається після 70 днів закінчення посту та триває три-чотири дні.