ПриватБанк підтримує українських підприємців інвестиційними кредитами

У липні кількість щоденно відкритих ПриватБанком рахунків підприємців досягла позначки 890, а юридичних осіб – 210. Таким чином, у липні ПриватБанк щодня відкриває більше 1 000 нових рахунків підприємців та юридичних осіб, причому значна кількість клієнтів відкривають свій рахунок у банку в режимі онлайн. Рекордна динаміка зростання підприємницької активності свідчить про пожвавлення української економіки та активну підтримку підприємцями нових технологій банківського обслуговування.

Для підприємств та підприємців з поточним рахунком у ПриватБанку пропонується надання інвестиційного кредиту (непоновлювана кредитна лінія до 5 років) – передбачає видачу кредитних коштів у межах узгодженої максимальної суми (кредитного ліміту). У разі отримання повної суми кредитних коштів подальша їх видача припиняється незалежно від фактичної суми заборгованості. Інвестиційні кредити призначені для фінансування сезонного циклу виробництва, капітальних інвестицій (придбання або модернізація обладнання, придбання комерційної нерухомості тощо).

Термін кредитування – від 1 до 5 років. Сума – від 500 тис до 10 млн. Ставка 19% річних. Забезпечення – нерухомість, обладнання, автотранспорт, додатково порука – від фізичної особи-власника бізнесу. Додаткових комісій за невикористані кошти не існує.

Проценти нараховуються та сплачуються щомісячно. Виплата кредиту – відповідно до форми видачі Інвестиційних кредитів.

За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine у 2018 році, рахунками та іншими послугами ПриватБанку для бізнесу користуються 72,9% українських приватних підприємців. При цьому 66,1% підприємців вважають ПриватБанк своїм основним банком, а 85,7% ПП використовують рахунки ПриватБанку не лише для бізнесу, але й для особистих потреб.