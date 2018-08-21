Прикордонники знайшли в полі соняхів групу нелегалів (відео)

Групу нелегалів з Південно-Східної Азії затримали на Львівщині військовослужбовці Держприкордонслужби в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2018». Викрити наміри порушників вдалося завдяки співпраці з прикордонниками Польщі. Польські колеги за допомогою технічних засобів зафіксували вночі появу невідомих поблизу українсько-польського кордону, а прикордонники Західного регіонального управління організували пошук порушників. Невдовзі кінологи зі службовими собаками вийшли на слід можливих правопорушників. Однак затримати їх вдалося не відразу, адже нелегали сховалися серед насаджень соняшника.

Аби не допустити порушення державного кордону, крім кінологів від Кінологічного навчального центру й офіцерів оперативних підрозділів, залучили резерви кількох сусідніх підрозділів Львівського прикордонного загону. У підсумку викрили та затримали за 500 метрів від кордону 3 громадян Бангладеш та громадянина М’янми. Іноземці повідомили, що мали намір в обхід пункту пропуску потрапити до країн ЄС.

Затриманих прикордонники доставили до підрозділу для з’ясування обставин правопорушення та складання адміністративних документів. Зараз тривають фільтраційні заходи.

Нагадаємо, 19 серпня поблизу села Малі Мокряни працівники поліції спільно з прикордонниками виявили у полі громадянина Пакистану, який також намагався нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу.