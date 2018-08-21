Померла Наталія Хобзей

Завідувачка відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України відійшла у вічність сьогодні, 21 серпня

Про це інформує Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича

Наталія Хобзей – досвідчений учитель, мудрий наставник. Із-поміж наукових зацікавлень дослідниці – проблема семантики дієслів, зокрема «Динаміка змін семантики дієслівних префіксів у говірках південно-західного наріччя». Знаний діалектолог, лексикограф, лексиколог, етнолінгвіст, авторка фундаментальних словників-лексиконів і понад 100 наукових праць, опублікованих в Україні та поза її межами, засновник та відповідальний редактор наукового збірника «Діалектологічні студії», серійного видання «Діалектологічна скриня», голова редакційної колегії збірників серії «Історія мови», член редколегії журналу «Міфологія і фольклор». Членкиня Мовознавчої комісії Наукового товариства ім. Шевченка.

Чимало наукових проектів Наталії Василівни пов’язано з Гуцульщиною. Вона є співавторкою короткого словника «Гуцульські говірки» (1997), відповідальною редакторкою праць «Скарби гуцульського говору» (2008): «Березовú» (Миколи Неґрича) та «Росішка» (Миколи Грицака), а також авторкою ідеї і співавторкою словника «Гуцульські світи. Лексикон» (2013).

Ще одна незаперечна любов Наталії – рідний Львів. «Лексикон львівський поважно і на жарт» – найкраща книга форуму-видавців 2009 р., яка витримала вже три видання.

Науковець – член етнолінгвістичної та діалектологічної комісій Міжнародного комітету славістів, член редколегії серійних видань Gwary dziś (Познань, Польща), Studia Łomżyńskie (Ломжа, Польща). Завдяки дослідниці відділ української мови має багато друзів-науковців із різних куточків України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Австрії, США, Німеччини, Болгарії, Росії, Білорусі.

Парастас відбудеться 22 серпня о 19:00 у передпоховальній каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52.