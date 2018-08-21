Найближчими днями у Львові буде тепло й сухо

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що в найближчу добу у Львові очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі 10 — 12°, вдень 23 — 25° тепла.

23 — 24 серпня: мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря 23 серпня вночі 10 — 15°, вдень 23 — 28° тепла; 24 серпня вночі 13 — 18°, вдень 25 — 30° тепла.

Консультативний прогноз Львівського РЦГМ на 25 — 26 серпня: короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 12 — 18° тепла, вдень 23 — 29° тепла.