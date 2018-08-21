Львів синхронно зі світом виконає молитву за Україну
24 серпня у День Незалежності українці всього світу виконають синхронну молитву за Україну «Боже великий, єдиний». Розпочнеться дійство у різних країнах одночасно — згідно з часовими поясами. Україна долучиться до акції о 18.00 год.
У Львові духовний гімн виконає хорова капела «Дударик» спільно з усіма охочими на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
Молитву водночас виконають у 27 країнах: Україні, США, Австралії, Австрії, Аргентині, Бельгія, Данії, Великобританії, Греції, Естонії, Іспанії, Італії, Казахстані, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Словаччині, Франції, Чехії, Швейцарії та Швеції.
«Українські громади є чи не у всіх країнах земної кулі. Таке масштабне і потужне виконання молитви за Україну власне зараз, відзначаючи 100-річчя УНР, продемонструє неймовірну єдність українців у цілому світі, їхню віру в Бога й Україну», — зазначають організатори дійства.
Участь у проекті в Україні братимуть церковні хори, професійні та аматорські колективи, студенти та всі охочі. В інших країнах світу — члени українських громад та спільнот, а також хори, що мають у репертуарі згаданий вище твір Миколи Лисенка.
Враховуючи складність твору та з метою повної синхронізації мелодії, ритму і тональності — до виконання пропонують версію, ноти якої зазначено в українській Вікіпедії. Щоб розпочати молитву в один час, учасників просять попередньо виконати синхронізацію годинників.