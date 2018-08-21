Львів синхронно зі світом виконає молитву за Україну

24 серпня у День Незалежності українці всього світу виконають синхронну молитву за Україну «Боже великий, єдиний». Розпочнеться дійство у різних країнах одночасно — згідно з часовими поясами. Україна долучиться до акції о 18.00 год.

У Львові духовний гімн виконає хорова капела «Дударик» спільно з усіма охочими на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку.