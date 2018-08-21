Колективу Львівської обласної психіатричної лікарні представили в. о. гендиректора – Богдана Чечотку

Сьогодні, 21 серпня, трудовому колективу Львівської обласної психіатричної лікарні представили нового виконувача обов’язків генерального директора – Богдана Чечотку, – інформує прес-служба Львівської обласної ради.

Нагадаємо, він став переможцем відкритого конкурсу на заміщення посад, що його проводила Львівська обласна рада. Від імені Львівської обласної ради нового в.о. керівника представив заступник голови облради, голова конкурсної комісії Володимир Гірняк.

«В обласній психіатричні лікарні півтора роки не було повноцінного керівника лікарні. Ви знаєте, що нами було організовано відкриті громадські слухання, було проведено конкурс, в якому переміг Богдан Чечотка – він і буде виконувати обов’язки гендиректора. Остаточне рішення щодо його кандидатури буде прийнято на сесії обласної ради, яке відбудеться 18 вересня. Наразі ж бажаю і новому керівництву, і трудовому колективу тісної співпраці, однодумства й успішної роботи», – зазначив Володимир Гірняк.