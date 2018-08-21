Двоє працівників стрийського кафе були носіями стафілококу – підсумки розслідування

Усіх сімох осіб, які постраждали через харчування 4 серпня в кафе-барі «Степ-Леон», виписали з інфекційних стаціонарів області в задовільному стані з діагнозом «харчова токсикоінфекція, гостра кишкова інфекція».

Фахівці Стрийського міського управління спільно зі Стрийським міськрайонним відділом ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» провели розслідування спалаху та вжили заходів щодо його локалізації.

Під час перевірки кафе-бару виявлено низку суттєвих порушень санітарно-гігієнічних вимог. Зокрема, в закладі порушують умови технологічного процесу приготування страв, не дотримуються товарного сусідства при зберіганні продуктів у холодильному обладнані, не вистачає розділового інвентарю, технологічного обладнання, керівництво закладу дозволяє споживання страв, принесених відвідувачами з собою тощо.

У зразках вареної курки та у змивах з об’єктів навколишнього середовища, відібраних на дослідження, виділено стафілокок ауреус. У зразках торта й рибі – умовно-патогенну мікрофлору (клебсіела, протей вульгарний).

При обстеженні персоналу в двох працівників виділено стафілокок ауреус, ще у двох – клебсіела пневмонія, протей вульгарний відповідно.

Імовірною причиною виникнення спалаху є носії та забруднені харчові продукти.

За підсумками перевірки дано припис про усунення виявлених порушень, ухвалено рішення Головного державного інспектора у Львівській області «Про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів у кафе-барі «Степ-Леон», складено протокол про порушення законодавства на оператора потужності, винесена постанова про притягнення до адмінвідповідальності на суму 22338 гривень.

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області поінформувало про виникнення спалаху голову Львівської облдержадміністрації, прокурора Львівської області, начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області.