Дім Франка запрошує «До Франка на уродини» (програма заходів)

А також відсвяткувати День незалежності України

Цього року відзначаємо 162-річчя від народження Івана Франка. З цієї нагоди у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка (Домі Франка) відбудеться низка святкових заходів. Окрім того, Дім Франка запрошує всіх охочих спільно відсвяткувати День незалежності України.

Програма заходів, присвячених Дню Незалежності України та 162-й річниці від народження Івана Франка, – «До Франка на уродини»

Від 17 серпня в Домі Франка триває виставка живопису на склі Наталії Курій-Максимів «Янголи України».

23 серпня, 15.00 – відкриття виставки робіт юних художників Студії Оксани Бондарук «Франко очима дітей»

24 серпня, 17.00 – дискусія на тему «Бути державою» за участі Андрія Содомори та Богдана Тихолоза. Спільний проект Дому Франка та Центру Довженка

27 серпня, 09.30 – покладання квітів до пам’ятника Іванові Франку

27 серпня, 11.00 – тематична екскурсія-забава для дітей «Казкосвіт Івана Франка»

27 серпня, 12.00 – ІІІ урочиста церемонія нагородження лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка 2018 року (Дрогобич, Народний дім імені Івана Франка)

27 серпня, 15.00, 16.00 – тематична екскурсія «Візит до Франків»

27 серпня, 18.00 – святковий концерт «Дарунок Франкові» (у програмі Оксана Муха, Дмитро Кацал, етногурт «Жива»)

28 серпня, 15.00 – презентація проморолика Дому Франка

29 серпня, 16.00 – «Мій Франко». Бесіда з лауреаткою Міжнародної премії Івана Франка 2018 року, професоркою, д.ф.н. Ярославою Мельник

30 серпня, 18.00 – «Вацлав Гавел і «Сила безсилих». Розмова з Радком Мокриком, істориком, культурологом і докторантом Карлового університету в Празі.

2 вересня, 15.00 – майстер-клас Наталії Курій-Максимів із живопису на склі «Ангел-охоронець»

4 вересня, 16.00 – Літній кубок Дому Франка «Що? Де? Коли?»

7 вересня, 16.00 – «Франкова кузня професіоналізму». Бесіда франкознавця, директора ЛНЛММ Івана Франка, к.ф.н. Богдана Тихолоза та заступника директора з наукової роботи ЛНЛММ Івана Франка, к.ф.н. Михайла Кобрина у рамках програми «Дні європейської спадщини»