50 українських медиків візьмуть участь у міжнародній зустрічі сімейних лікарів у Львові

Саме стільки есе лікарів з планом дій для поліпшення первинної медичної допомоги отримали у МОЗ України

Свої пропозиції українські терапевти, педіатри й сімейні лікарі надавали в есе на тему «Шляхи поліпшення первинної медичної допомоги. Мій план дій», – інформує прес-служба МОЗ України. За підсумками конкурсу було визначено авторів 10 кращих есе на тему «Шляхи поліпшення первинної медичної допомоги. Мій план дій». 28 серпня ці автори візьмуть участь у міжнародній зустрічі сімейних лікарів у Львові, а МОЗ України у співпраці з ВООЗ покриє їхні видатки на транспорт, проживання і харчування.

Переможці:

Бараняк Іванна, сімейна лікарка з Дрогобича (Львівська область); Волошина Ірина, лікарка-терапевт із Запоріжжя; Гадецький Олександр, сімейний лікар із Харкова; Дяченко Тетяна, головний лікар Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги (Миколаївська область); Землячик Ігор, сімейний лікар з Миколаєва; Копитько Інна, сімейна лікарка з Красногорівки (Донецька область); Мороз Ірина, лікарка-терапевт зі Стрия (Львівська область); Остапенко Ольга, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м.Києва; Павлішевський Олександр, сімейний лікар з Червонограда (Львівська область); Романовський Ігор, педіатр з Одеси.

40 інших учасників, які подавали свої есе, також отримали запрошення на участь у відкритій сесії.

Відкрита сесія відбудеться у рамках щорічного засідання Комітету WICC – організації, яка розробляє та підтримує впровадження класифікацій у сфері сімейної медицини та загальної практики з метою поліпшення якості медичних послуг по всьому світу.

Найчастіше у своїх есе лікарі наголошували на потребі якісної освіти і вдосконалення навичок. Також часто говорили про необхідність запуску цифрового документообігу в електронній системі охорони здоров’я, тренінгів з комунікації з пацієнтом, а також внутрішніх комунікацій персоналу. Актуальними є застосування і втілення міжнародних клінічних настанов, просвітницька робота серед населення щодо здорового способу життя.