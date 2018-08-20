Завтра у Львові можливі грози та град

Головне – щоб без «потопу»

Синоптики застерігають, що по території Львова 21 серпня вдень можливі місцями грози, град.

За прогнозами, у Львові очікується мінлива хмарність, уночі без істотних опадів, удень короткочасний дощ, гроза, град. Уночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, вночі 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура повітря вночі 15-17°, вдень 25-27° тепла.

На 22-23 серпня прогноз такий: мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер східний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 11-16°, вдень 24-29° тепла.