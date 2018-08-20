Завтра перекриють для транспорту залізничний переїзд Клепарів-Брюховичі

Транспорт рухатиметься в об’їзд
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Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, завтра, 21 серпня, з 10.00  і до 20.30 через проведення колійних робіт буде перекрито рух транспортних засобів на залізничному переїзді Клепарів-Брюховичі.

Роботи проводить «Підзамчівська дистанція колії».

Об’їзд буде здійснюватися відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.