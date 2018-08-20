У жовтні школярі отримають другу частину LEGO

«Шість цеглинок» вже доставили в усі школи

Цього року українські першокласники зможуть погратися та повчитись за допомогою конструкторів «LEGO».

На початку жовтня у школи завезуть другу частину елементів. Про це «Львівській газеті» розповіла керівниця департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«Другу частину виконання домовленостей, де йдеться про великі бокси з елементами Lego, ми очікуємо на початку жовтня», – пояснила Мандзій.

Додамо, що усі конструктори надаються The LEGO Foundation абсолютно безкоштовно завдяки підписаному Меморандуму про взаєморозуміння.

Документ передбачає, що The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами усі перші класи (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Також компанія допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.

Нагадаємо, у школи Львівщини вже доставили набори “6 цеглинок”, які 1 вересня отримає кожен першокласник.

Їх будуть використовувати як дидактичні матеріали для впровадження методик ігрового та діяльнісного навчання.