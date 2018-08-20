У трьох районах Львова мешканці залишилися без електроенергії

Як інформує Гаряча лінія міста Львова, у трьох районах Львова – масштабне аварійне вимкнення електропостачання. Зокрема, без електроенергії залишилися мешканці Шевченківського (орієнтовний час увімкнення – від 15.00 до 17:00), Залізничного (орієнтовний час увімкнення – до 15:00) та Франківського (орієнтовний час увімкнення – до 16:00) районів.

Адреси вулиць, на яких відсутнє електропостачання, можна дізнатися за посиланням: loe.lviv.ua/ua/online_out.

Через відсутність електропостачання також не працює підстанція, через що частина Шевченківського та Залізничного районів тимчасово залишилися без водопостачання.

Нагадаємо, через проблеми у Львівобленерго у Львові також не курсує більшість електротранспорту.