У Старичах будують нові гуртожитки для військових (фото)

Вісім казармених приміщень планують здати до кінця року

У Старичах Львівської області триває розбудова інфраструктури Збройних сил України. Як повідомив міністр оборони Степан Полторак, вісім комфортних казармених приміщень планують здати в експлуатацію до кінця цього року.

«Отримав фотозвіт від Міністерства оборони України. Це – нові, сучасні, комфортабельні гуртожитки для наших військових у селі Старичі Львівської області», – прокоментував будівництво Президент України Петро Порошенко.