У мерії назвали причини львівського потопу

Усі комунальні служби міста працювали на вихідних для ліквідації наслідків негоди. За інформацією Ірини Маруняк, директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 17 серпня у Львові випало 28% місячної норми опадів.

Так, у суху погоду очисні споруди ЛМКП «Львівводоканал» у середньому приймають 20 тис. м3 стоків. За 17 серпня, за годину часу, коли падав сильний дощ, очисні споруди прийняли 60 тис. м3 стоків – втричі більший об’єм. Відповідно, через велику кількість опадів, необхідний був час дощоприймачам і очисним, щоб прийняти весь об’єм води, яка випала.

«Минулої п’ятниці у Львові була сильна злива – випало 28% місячної норми опадів. В результаті сильної зливи були підтоплені ряд вулиць – вул. Сахарова, вул. Джерельна, вул. Городоцька, вул. Торф’яна. Було повалено 10 дерев. Їх зразу ж порізали і забрали з тротуарів і проїжджої частини. Також було 9 проваль на проїжджій частині і тротуарах. Три провалля було ліквідовано зразу ж. Були підтоплені деякі підвальні приміщення.

Над ліквідацією наслідків негоди працівники усіх комунальних служб працювали в п’ятницю до пізньої ночі. В суботу також працювали працівники ШРП і ЛКП — це 1790 осіб і 33 одиниці техніки — це підмітальна техніка, водовозки, машини з насосами, щоб викачувати воду з підвалів.

У неділю продовжували працювати підмітальні машини і водовозки. Сьогодні також роботи продовжуються. Зокрема, працюють люди в підвальних приміщеннях і також ліквідовують просідання на хідниках і проїзній частині вулиць. Є деякі будинки, де підтопило сходові клітки. Тому, коли вони підсохнуть, будуть проведені відповідні роботи.

Щодо роботи транспорту, то в п’ятницю, на три години було припинено електропостачання контактної мережі трамваїв і тролейбусів, тому з 17.00 год і до 20.00 год не їздив електротранспорт. О 20.00 год рух транспорту було відновлено”, — розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

За її словами, станом на сьогодні на деяких вулицях ще необхідно прибрати пісок. До середи весь пісок планують прибрати.

«Зрозуміло, що ми зробимо висновки. Проте такої зливи старожили не пам’ятають за останні 30−40 років. Для порівняння, у суху погоду наші очисні споруди приймають 20 тис. м3 стоків. За 17 серпня, саме за годину часу, коли падав сильний дощ, очисні споруди прийняли 60 тис. м3 стоків. Отож, зрозуміло, що необхідний був час, щоб прийняти цей об’єм води», — додала Ірина Маруняк.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», вся каналізаційна мережа міста справна, колектори працюють в робочому режимі.

«Каналізація працювала справно, лише вона сприйняла всю воду не одномоментно, а з часом, адже об’єм був утричі більший звичайного.

Щодо підтоплень на вул. Торф’яна-пр. Чорновола – це місце, де розміщені колектори великого діаметру і де сходиться 90% води зі Львова. Тому там каналізація була неспроможна сприйняти таку кількість води швидко. Саме там було 60 тис. м3 в годину. Час пройшов, вся вода була забрана.

Взагалі, вул. Торф’яна, де стара забудова, не каналізована повністю. Тому ми тут проведемо ще раз обстеження щодо визначення можливості влаштування нового колектора, більшого діаметру. По вул. Сахарова є розроблений проект реконструкції, в якому передбачена реконструкція усіх інженерних мереж, зокрема ним передбачена інша конфігурація облаштування дощоприймача.

Також у нас є проект реконструкції наших очисних споруд, який зараз реалізується. Після проведених робіт очисні зможуть прийняти більше стоків – якщо зараз приймають 490 тис. м3, то до 600 тис. м3 зможемо збільшити”, – повідомив Володимир Васильченко, начальник служби каналізації ЛМКП «Львівводоканал».

Як зазначають у ЛМКП «Львівводоканал», Львів – не єдине місто в Україні та Європі, яке потерпає від затоплень у час рясних злив, зумовлених зміною клімату.

Нагадаємо, у п’ятницю, 17 серпня, у результаті сильної зливи затопило частину вулиць Львова. Особливо дісталося вулицям Сахарова, Городоцька, Глибока.