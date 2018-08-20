У Львові випускники з прифронтового Золотого зрозуміли, як «озеленити» своє містечко

Подорож Україною розпочалася 11 серпня знайомством із Харковом, після Львова юнаки й дівчата вирішили до Чернівців, Одеси та Запоріжжя.

За три дні у Львові випускники встигли ознайомитися з архітектурою міста і його легендами, відвідати замки у Львівській області, про які так мріяли, побачити як створюється прямий ефір на радіо, познайомитися з діяльністю Українського католицького університету й молодіжними громадськими організаціями, а ще – поспілкуватися з експерткою з озеленення.

Для випускників гімназії міста Золотого (Луганщини) мандрівка розпочалася ще у грудні, коли вони написали листа «Оленям святого Миколая» (проект харківського окремого підрозділу ГО «Українські рубежі»). Тоді підлітки, які дуже мало подорожують Україною, загадали бажання: вони хочуть побачити батьківщину, різні її куточки. Поспілкуватися з людьми, отримати новий досвід, познайомитися наживо з історичними пам’ятками, про які вони читали на сторінках підручників та побачити, чим живе сучасна Україна. Втілити мрію дітям допоміг благодійний фонд Сергія Жадана, котрий підтримує різноманітні проекти на Сході України, допомагає школам, культурним інституціям, інтернатам тощо.

Ще перед початком подорожі діти говорили, що чи не найбільше хочуть побачити саме Львів, відомий їм, із одного боку, своєю історичною спадщиною, архітектурною красою, а з іншого – сучасними урбаністичними рішеннями, активною громадою (зокрема, молоддю).

«У Львові нас зустріли дуже привітно, — говорить «мандрівниця» Даша Катуніна, — коли дізнавалися, що ми з Луганщини, починали розпитувати про ситуацію в нашому регіоні. Для нас спілкування з людьми, котрі живуть за тисячу кілометрів від нашого рідного міста, дуже важливе, адже тільки так можна зрозуміти свою країну, побачити і відчути, що тебе радо зустрічають, люди готові до комунікації».

Випускники хочуть зробити зелену зону відпочинку в рідному місті Золоте, поблизу ринку. Зараз ця територія занедбана і її продовжують засмічувати місцеві. У Львові вони отримали практичні поради, як можна самотужки змінювати своє рідне місто. Подивитися, як активні львів’яни вдосконалюють громадський простір, мандрівникам удалося на екскурсії від Олександри Сладкової — начальниці відділу урбаністики у ЛКП «Інститут просторового розвитку». Експертка показала дітям громадські простори, котрі вдалося зробити завдяки міській ініціативі «Спільнокошт озеленення», котра існує у Львові з 2014 року. Олександра розповіла, як обирати і садити дерева та як залучити на це гроші, адже у Львові саме громада фондує цей проект.

А поки діти були у Львові, Євгенія Левінштейн, співорганізаторка ініціативи «Олені святого Миколая», повідомила, що в їхньому рідному Золотому скоро розпочнеться будівництво дитячого майданчика силами місцевих активістів і за підтримки адміністрації. Містечко на Луганщині змінюється, і враження від поїздки, досвід, який отримали юні мандрівники, допоможе юнакам та дівчатам у реалізації власних ініціатив.

Нікіта Ковальов, котрий у Львові святкував свій день народження розповідає, що вражений львівською архітектурою: «Для нас це щось нове: ці вулички, всі ці старовинні собори та будинки, ми раніше не бачили такі історичні місця. Нас захопила атмосфера міста Лева. Цей день народження став для мене незабутнім, я радий, що зустрів своє 17-річчя саме тут».

Усю подорож мандрівників буде зафіксовано на відео, а для того, щоб зробити повноцінний документальний фільм, який покаже, як бачать Україну діти з прифронтового містечка, ще потрібно 20 000 грн. Фондувати можна за реквізитами на сайті zhadancharity.org.ua. Також можна фінансово або організаційно долучитися до інших проектів БФ Сергія Жадана: культурні проекти на прифронтових територіях, допомога інтернатам і сільським школам (у тому числі – з інклюзивними класами), підтримка сімей загиблих.

Більшість «мандрівників» вступила у виші, і вже з вересня у них розпочнеться новий етап: студентське життя. Як живуть та чим займаються студенти у Львові, дітям вдалося дізнатися завдяки студентській організації Українського католицького університету (УКУ) «Україна-єдина» та її керівникові Юрію Мурину.

«Мене дуже захопила екскурсія у бібліотеку ім. Митрополита А. Шептицького, — ділиться своїми враженнями Даша Катуніна. — Три поверхи найрізноманітнішої літератури, сучасне оснащення. Така бібліотека дійсно мотивує навчатися».

«Ми періодично запрошуємо дітей із прифронтової зони до Львова на три дні і бачимо, скільки нового для себе вони відкривають, як самі розкриваються, — говорить Юрій Мурин. — Це об’єднує країну, руйнує ізольованість регіонів. Багато дітей досі не виїжджали зі своєї області, для них подорож — досвід, нові друзі, контакти. Хочеться, щоб випускники свідомо підходили до вибору професії, думаю, ми їм у цьому допомогли, адже УКУ – виш новітнього, європейського зразка. Ми влаштували для дітей зустріч з представниками громадських організацій: ФРІ, Українська академія лідерства, Студентське Братство УКУ, Будуймо Україну разом (БУР)».

Як працюють професіонали своєї справи, діти побачили на екскурсії на радіокомпанію «Люкс». «Ми були присутні при прямому ефірі. Я був вражений професіоналізмом ведучих. Нам навіть вдалося поговорити у мікрофон і почути свій голос у записі», — ділиться враженнями випускник Нікіта Ковальов.

Марина Конєва — координаторка проекту, менеджерка Благодійного фонду Сергія Жадана розповідає, що всі очікування, котрі діти мали про подорож до Львова, справдилися: «Вони щасливі, дзвонять батькам та розповідають про враження від міста Лева. Дехто навіть сказав, що хоче залишитися жити у цьому місті. Діти повернуться додому з новим досвідом, можливо щось зміниться у їх розумінні та сприйнятті своєї країни, «мандрівники» розповідатимуть про поїздку своїм батькам та друзям. Адже ми так мало знаємо одне про одного, ця подорож стала містком комунікації між сходом-заходом та півднем України».

Довідка. «Мандрівники зі Сходу» — проект Благодійного фонду Сергія Жадана і ГО «Українські рубежі» – подорож Україною для юнаків та дівчат з прифронтового містечка Золоте, які мріяли побачити і пізнати свою країну. До проекту долучилися майже 200 доброчинців з усієї України, фондувавши проект на платформі «Велика ідея», а також спонсори в містах подорожі, які допомагали організацією маршруту, харчуванням та транспортом.

Харків-Львів-Чернівці-Одеса-Запоріжжя — маршрут подорожі мандрівників. Випускники самі обирали міста, адже для них було важливо побачити свою країну в усій її різноманітності.