У Львові своє 100-ліття відзначила чемпіонка-ковзанярка Броніслава Чечина

Сьогодні, 20 серпня, свій 100-річний День народження святкує Броніслава Чечина – багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів із ковзанярського спорту та заслужений працівник фізичної культури та спорту.

Начальник управління молоді та спорту ЛМР Антон Нікулін привітав уродинницю зі святом і за багаторічний внесок у розвиток спорту та з нагоди 100-річчя з Дня народження вручив подяку та пам’ятні подарунки Броніславі Валер’янівній.

«Ваша труд та внесок у розвиток спорту є неоціненний. Своїм життям та своєю працею Ви заставляєте собою пишатися різні покоління, а особливо молодих спортсменів. Впевнений, що серед них буде багато таких хто братиме з Вас приклад. Щиро вітаємо Вас з 100-річним ювілеєм», – сказав Антон Нікулін.