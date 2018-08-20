У День Незалежності в Давидові змагатимуться юні шахісти

У турнірі візьмуть участь дві сотні шахістів

У п’ятницю, 24 серпня, о 10:00 у приміщенні народного дому села Давидів відбудеться відкриття командного шахового турніру, – інформує прес-служба ЛОДА.

Відкриття турніру розпочнеться урочистим концертом, організованим дітьми Давидівської ОТГ.

У турнірі братимуть участь 200 шахістів, які представляють 27 команд із 5 регіонів України та Львівської області.

Також у Давидові на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченкові всі охочі зможуть зіграти партію у шахи великими шаховими фігурами.

Турнір триватиме до 26 серпня.