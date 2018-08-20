Сьогодні вранці у Львові горіла квартира на вулиці Коперника (відео)

Унаслідок події ніхто з людей не постраждав

Як інформує ГУ ДСНС у Львівській області, 20 серпня о 06:16 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Коперника, 5. Займання сталося в квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

До місця виклику негайно виїхало пожежно-рятувальне відділення 1 ДПРЧ м. Львова.

Пожежу локалізовано о 06:34 та ліквідовано о 06:35. Вогнем знищено комп’ютер, комп’ютерний стіл на площі 2 кв.м, пошкоджено міжкімнатні двері на площі 2 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки.

Унаслідок події ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення загорання встановлюють.