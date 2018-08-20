ПриватБанк запустив швидкий лізинг для бізнесу

Як повідомили в банку, відтепер процедура ухвалення рішення про надання техніки чи обладнання за лізинговими контрактами триватиме кілька хвилин завдяки «лізинговому калькулятору» lizing.pb.ua. Крім того, аграрні підприємства в разі купівлі в кредит агротехніки або сільгоспобладнання автоматично отримують контракти вже з урахуванням можливості одержання державних компенсацій.

«Ми створили найпростіший і найзручніший сервіс отримання рішення щодо надання лізингового фінансування на будь-що – від комерційної нерухомості або авто до лізингу сільгосптехніки та техніки спеціального призначення, – говорить керівник напрямку обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу Сергій Клюєв. – А для сільгоспвиробників передбачено ще й кілька державних програм компенсацій: це і відшкодування частини вартості вітчизняної техніки, і компенсації відсотків за кредитами для невеликих фермерів (до 500 га) та підприємств галузі тваринництва, які (компенсації) поширюються й на закупівлю імпортної техніки чи обладнання. Оскільки ПриватБанк працює навіть у невеликих містах і селах, кожен фермер зможе отримати фінансування та взяти участь у програмах державної компенсації без відриву від польових робіт».

Програма лізингу для бізнесу в ПриватБанку дає можливість отримати авто, обладнання чи техніку в кредит на строк до 5 років за ставками від пільгових 0,01% за партнерськими програмами до стандартних 19% річних. У разі купівлі в кредит агротехніки в ПриватБанку діють програми державної компенсації від 25% до 40% вартості техніки чи обладнання українського виробництва. Додатково для фермерів, які обробляють до 500 га землі, діють програми компенсації відсотків за кредитами (АгроКУБ, кредитні лінії, кредити на купівлю будь-якої техніки, у тому числі імпортного виробництва), за умовами яких позичальник сплачує ставку від 1% річних.

Детальніше про програми компенсацій для агробізнесу можна дізнатися на agro.pb.ua, а про кредитування в лізинг – на lizing.pb.ua