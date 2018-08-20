«Поморянський музей» відчинить свої двері вже у вересні

9 вересня на Золочівщині, у селі Поморяни,відбудеться офіційне відкриття музею поруч із місцевим замком. Організатори називають його «маленьким» та продовжують збирати експонати. Будівлю, яку у народі прозвали «зеленим будиночком» реконструювали за 6 днів.

«6 днів знадобилося нашій команді для того, аби реалізувати проект «з нуля» – відремонтувати приміщення, зібрати експонати та змонтувати експозицію», – розповідають активісти.

Зараз «маленький» музей вже має більше півсотні експонатів. Це бамбетель, куферок, люля, нецки, ціп, ступа, магільниця, рогач, гибель, веретено та інші предмети домашнього вжитку. До музею також увійшли автентична вишивка, обруси, образи, сучасні твори образотворчого мистецтва.

«До формування експозиції долучилися місцеві родини Колесників, Пихачів, Кіналів, Ляшовських, Петрових, Гудзяків, а також наші однодумці Роксолана Кобилюх, Володимир Онишкевич, Василь Ляшовський та Калина Гаврилів», – кажуть організатори.

Серед найцінніших експонатів – лава в стилі ар-деко та різьблене крісло зі шкіряною оббивкою з Поморянського замку. Їх у користування музею дав Поморянський професійний ліцей.

Однак збір експонатів ще триває. Тому поморянців просять ретельно переглянути свої горища та комори.

«Плануємо в майбутньому розширення до масштабної структури, що матиме кілька відділів: 1. Присвячений історії міста Поморяни (XIV – XX ст..), 2 краєзнавчий (відтворення побуту Поморянщини), 3. присвячений Поморянському замку, 4. кімнату пам’яті жертв Гестапо та НКВД + міні-бібліотеку», – діляться активісти.

Додамо, що цей мистецький проект реалізовується на волонтерських засадах в рамках втілення великого проекту туристично – культурного відродження Поморянщини та її серця – Поморянського замку «Поморяни Vivat!».

Організатором проекту є Ініціативна група з відродження Поморянського замку (Благодійний фонд «Спадщина.UA»).