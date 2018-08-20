На Львівщині суд виніс вирок митнику-хабарниці
Митний інспектор отримала за безперешкодне переміщення товарів в Україну 3 тис. гривень
Оперативники Управління захисту економіки Львівщини спільно з прокуратурою області виявили працівницю митниці, яка за безперешкодне перевезення через кордон запчастин і побутової техніки на територію України взяла хабар – 3 тис. гривень.
Як інформує Відділ комунікації поліції Львівської області, суд визнав зловмисницю винною у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Її оштрафовано на 17 000 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційних, розпорядчих та адміністративних функцій терміном на 3 роки.