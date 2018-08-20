На Львівщині суд виніс вирок митнику-хабарниці

Митний інспектор отримала за безперешкодне переміщення товарів в Україну 3 тис. гривень

Оперативники Управління захисту економіки Львівщини спільно з прокуратурою області виявили працівницю митниці, яка за безперешкодне перевезення через кордон запчастин і побутової техніки на територію України взяла хабар – 3 тис. гривень.