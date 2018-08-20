На Львівщині побільшало першачків (графіка)

До першого класу цьогоріч піде на майже 2 тисячі більше дітей, аніж торік

До першого класу у Львівські області цьогоріч підуть 30 282 дитини, що на 1 941 більше, ніж торік.

Про це сьогодні, 20 серпня, під час апаратної наради повідомила директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«На підготовку вчителів до роботи в межах проекту «Нова українська школа» скерували 28,5 млн грн та підготували 3806 педпрацівників, які з нового навчального року працюватимуть у перших класах. Загалом на створення нового освітнього середовища передбачено з державного бюджету 99.4 млн грн», – розповіла Любомира Мандзій.

Окрім того, Львівщина уже отримала від Міністерства освіти 30156 ігрових наборів Six Bricks (LEGO) для кожного першокласника.