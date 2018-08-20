Львівські патрульні затримали чоловіків, які пограбували таксиста й викрали його авто

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, сьогодні близько 3 години ночі в селі Суховоля Городоцького району четверо чоловіків приставили до горла водія таксі ножа й заволоділи його транспортним засобом Volkswagen Bora. Вони забрали в потерпілого 1200 гривень і поїхали у невідомому напрямку. На території Львівської області ввели оперативний план «Перехоплення». Усі екіпажі поліції отримали опис злочинців та модель автомобіля.

Один з екіпажів патрульної поліції 2 батальйону виявив автомобіль у селі Зимна Вода та почав переслідування. Зловмисники на високій швидкості спробували відірватися. Інспектори завели їх на узбіччя, де водій мусив зупинитися. Двоє осіб вибігли з автомобіля, проте далеко втекти не встигли, їх затримали патрульні. Офіцери з’ясували де перебувають ще два поплічники, й затримали їх в одному з придорожніх готелів. Триває слідство. Попередня кваліфікація злочину – ч.2 ст.187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм) та ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинені з проникненням у приміщення чи інше сховище, або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.