Головою Дрогобицької РДА призначили Андрія Шевкенича

Сьогодні, 20 серпня, в районному народному домі відбулося представлення активу району новопризначеного голови райдержадміністрації Андрія Шевкенича.

Керівник апарату облдержадміністрації Маріанна Вільшинська ознайомила присутніх з розпорядженням Президента України про призначення Шевкенича Андрія Івановича головою Дрогобицької райдержадміністрації та зазначила, що результат його роботи на цій посаді залежить від кожного з присутніх у залі.

Зазначимо, одне із перших завдань, яке поставив перед новопризначеним керівником району голова Львівської ОДА Олег Синютка – скоординувати роботу із вивезення сміття з Дрогобича.

Довідка:

Андрій Шевкенич народився 4 травня 1956 р. Заслужений лікар України. Тривалий час очолював Дрогобицьке районне територіальне медичне об’єднання, відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Депутат Дрогобицької міської ради.