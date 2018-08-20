Держборг України: скільки і кому винен кожен українець

Державний борг України на червень 2018 року становив 76,3 млрд доларів

Приблизно 60% державного боргу України – зовнішні запозичення. Це 47,2 млрд доларів, що в 2,6 рази більше поточного рівня валютних запасів країни.

Про це йдеться в спецпроекті VoxUkraine і LIGA.net.

Як зазначається, до 47,2 млрд доларів входить 9,6 млрд доларів гарантованого державою боргу, а решту – прямий борг у вигляді єврооблігацій (близько 17,5 млрд доларів, враховуючи 3 млрд доларів “російських” облігацій, за якими Україна оголосила дефолт), а також позик у міжнародних організацій (16,6 млрд доларів, включаючи облігації, розміщені під гарантії США) і іншу заборгованість (3,5 млрд доларів).

Ще приблизно 4,3 млрд доларів – внутрішні запозичення в іноземній валюті (так звані валютні ОВДП – облігації внутрішньої державної позики).

Слід зазначити, що не всі валютні запозичення лежать на плечах уряду. Приблизно 6,8 млрд доларів – борг НБУ перед МВФ: ця частина боргу не має безпосереднього впливу на бюджет, так як при погашенні гроші будуть вилучені із золотовалютних резервів.

Проте, зниження рівня резервів створює ризик для збереження фінансової стабільності країни.

Борг в національній валюті – близько 625 млрд грн (ОВДП), що становить майже 30% загального державного боргу.

З них більше половини (56%) – у власності Нацбанку (до 2016-го НБУ фінансував діри в держфінансах, викуповуючи ОВДП у Мінфіну, держбанків, Нафтогазу; така прихована емісія гривні вела до накопичення дисбалансів, які в кінцевому підсумку приводили до інфляції і девальвації).

Близько третини ОВДП (36%) – у власності державних банків (левова частка була випущена для докапіталізації цих банків), решта (всього 8%) тримають комерційні банки, українські фізособи і юридичні компанії, а також нерезиденти.

У найближчі півтора роки на Україну чекає пік виплат за борговими зобов’язаннями: уряд має повернути майже 10 млрд доларів тільки валютного боргу.

Держборг – це гроші, які винен кожен українець: приблизно по 1800 доларів, йдеться в статті.