Через знеструмлення насосної станції частина Шевченківського і Залізничного районів – без води (адреси)
Ведуться аварійно-ремонтні роботи
У Львові через аварійно-ремонтні роботи у зв’язку з аварією на міських електромережах знеструмлено н/ст ”Янівська”, – повідомляє Гаряча лінія Львова.
Орієнтовно до 20:00 буде відсутнє водопостачання на:
Перелік:
вул.Братів Міхновських – усі будинки
вул.Єрошенка В. – усі будинки
вул.Золота – усі будинки
вул.Степанівни О. – усі будинки
вул.Татарбунарська. – усі будинки
вул.Шараневича І. – усі будинки
вул.Шевченка Т. – усі будинки
вул.Яцкова М. – усі будинки
Нагадаємо, сьогодні у трьох районах Львова – масштабне аварійне вимкнення електропостачання. Зокрема, без електроенергії залишилися мешканці Шевченківського, Залізничного та Франківського районів. За оновленою інформацію, світло подадуть близько 21:00.