Через знеструмлення насосної станції частина Шевченківського і Залізничного районів – без води (адреси)

У Львові через аварійно-ремонтні роботи у зв’язку з аварією на міських електромережах знеструмлено н/ст ”Янівська”, – повідомляє Гаряча лінія Львова.

Орієнтовно до 20:00 буде відсутнє водопостачання на:

Перелік:

вул.Братів Міхновських – усі будинки

вул.Єрошенка В. – усі будинки

вул.Золота – усі будинки

вул.Степанівни О. – усі будинки

вул.Татарбунарська. – усі будинки

вул.Шараневича І. – усі будинки

вул.Шевченка Т. – усі будинки

вул.Яцкова М. – усі будинки

Нагадаємо, сьогодні у трьох районах Львова – масштабне аварійне вимкнення електропостачання. Зокрема, без електроенергії залишилися мешканці Шевченківського, Залізничного та Франківського районів. За оновленою інформацію, світло подадуть близько 21:00.