До 100-річчя ЗУНР на Радехівщині реставрують пам’ятний хрест Січовим стрільцям

На Львівщині продовжуються реставраційні роботи у межах заходів до 100-річчя створення ЗУНР

Особливу увагу у Львівській області приділяють пам’ятним місцям, видатним постатям, які мають дотичність до історії нашого краю. Відтак, у місцях, пов’язаних з історією ЗУНР, у населених пунктах області тривають ремонтні та реставраційні роботи.

У с. Вузлове Радехівського району на місці пам’ятки історії 1920 року – Братської могили Січових стрільців М. Білозіра, Г. Вавритина, Д. Яворського, вже проведено ряд робіт. Зокрема, здійснили реставрацію кам’яного хреста, а також проводяться роботи по благоустрою Братської могили.