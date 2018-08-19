У параді до Дня незалежності візьмуть участь військові з 18 країн

“18 серпня, на головній вулиці столиці – Хрещатику відбулося перше вечірнє тренування особового складу, який залучається до військового параду, що відбудеться 24 серпня з нагоди святкування 27-ої річниці Незалежності України. В репетиціі взяли участь 4,5 тисячі військовослужбовців. Цими днями ми очікуємо ще прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які братимуть участь в параді”, – повідомив у себе на Facebook-сторінці міністр оборони Степан Полторак.

За його словами, під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки – нової техніки та техніки, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки. Під час урочистостей бригадам, які брали та беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори.

Як повідомляє Громадське, під час репетиції одна з військових машин врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

«18 серпня, близько 21.30 у Києві, одна із бойових машин, яка рухалася в колоні військової техніки, виконуючи поворот, здійснила зіткнення з будівлею по вул. Ярославській. Постраждалих внаслідок зіткнення немає, є незначні пошкодження фасаду будівлі», — зазначають у Міноборонию

Також повідомляється, що наразі триває службове розслідування задля з’ясування обставин події.

Нагадаємо, уперше на параді до Дня Незелажності України візьмуть участь жінки-військовуслужбовців.

Також 24 серпня, на День Незалежності України, “Слава Україні” та “Героям Слава” використають на офіційному військовому параді у Києві.