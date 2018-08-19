Розпродаж Ryanair: квитки з України по 13 євро

В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов’язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі. Про це повідомляє avianews.

Продаж квитків за зниженими цінами – до кінця 20 серпня. Знижка діє на рейси, які будуть виконуватися в період з серпня 2018 по січень 2019 року включно.

Ryanair має намір почати польоти в Україну у вересні. Спочатку польоти будуть виконуватися в Київ, а в кінці жовтня почнуться до Львова.

На даний момент заявлена ​​маршрутна мережа Ryanair з Києва включає 12 міст, з Львова – п’ять міст. Більшість рейсів будуть запущені в кінці жовтня-початку листопада 2018 року.