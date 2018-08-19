Подробиці ДТП з автобусом на Львівщині: водій авто був п’яний

Причиною ДТП поблизу Золочева став виїзд автомобіля Мерседес на зустрічну смугу, де він здійсинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом сполученням Херсон – Варшава рухався у напрямку м. Львова. Автобус зїхав у кювет. На момент зіткненни у ньому було 44 пасажири. Про це повідомляє працівник Національної поліції Ігор Зінкевич у себе на Facebook-сторінці.

“Водія легкового авто поліцейські перевірили на вміст алкоголю. Драгер показав 2,60 проміле”, – пише Ігор Зінкевич.

Пасажир автомобіля госпіталізований в реанімаційне відділення золочівської лікарні з діагнозом “відкрита черепно-мозгова травма”.

Також госпіталізували одного із пасажирів рейсового автобуса діагнозом “забій лівої ноги”.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, о 10:20 на трасі Львів – Тернопіль неподалік міста Золочів, біля села Підгородне трапилась ДТП. Водій Мерседеса, з слів свідків, на швидкості влетів в автобус.