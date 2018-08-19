На Сихові понищили Хресну дорогу (фото)

18 серпня львів’янка Галина Дмитрук виявила сумну річ – невідомі особи пошкодили об’єкти з Хресної дороги на Сихові.

Про це жінка повідомила у соцмережах та додала фото з місця події, – повідомляє 032.ua.

“Вирішила сьогодні пройтись хресною дорогою на Сихові. Я плакала там, тому що біль від побаченого мене переповнив. Як можна таке вчинити у мене просто не вкладається у голові….як??? Збираючи шматки табличок по лісі стало невимовно боляче, а коли зірвана ікона, то це взагалі наче вирване серце…”, – написала львів’янка.