Мешканців області запрошують до обговорення Стратегія розвитку Львівщини

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У вівторок, 21 серпня, об 11:00 год у медіа-центрі «Арена Львів» відбудеться обговорення проекту Плану заходів реалізації Стратегії Львівщини. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

«Стратегія має на меті збалансований регіональний розвиток Львівської області, відповідно – підвищення якості життя та добробуту населення. Тому запрошуємо усіх небайдужих долучитись до обговорення та внести свій вклад у розвиток регіону», – зазначив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

Із презентацією Плану заходів реалізації Стратегії Львівщини можна ознайомитись за посиланням.

Зареєструватись для участі в обговорення можна тут