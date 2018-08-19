Київ затопило після зливи (фото, відео)

Увечері 18 серпня в Києві пройшла сильна злива, внаслідок чого вулиці міста вже вкотре цього літа перетворилися на канали. На вулиці Басейній позатоплювало автомобілі. Про це повідомляє Українська правда.

На вулиці Антоновича також стався потоп, там також прорвало каналізацію.

Також затопило вулицю Каземира Малевича.

Нагадаємо, як писала “Львівська газета”, цієї п’ятниці після зливи затопило Львів. Найбільші проблеми були в районі вулиці Сахорова та Городоцької, де місцями вода піднялась вище метра.